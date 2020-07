Coronavirus, drammatico record negli Usa: oltre 50mila nuovi casi in un giorno

02 luglio 2020 a

La pandemia da Coronavirus ormai sembra fuori controllo negli Stati Uniti. Nuovo record di casi confermati: sono stati 50.203 in 24 ore, rispetto al precedente picco di 45.255 il giorno prima. Nel Paese i contagi confermati sono 2.685.000, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, mentre le persone morte sono oltre 128mila. Almeno cinque Stati, ha riferito Cnn, hanno registrato in parallelo nuovi aumenti record di infezioni nei loro territori, cioè Arizona, California, North Carolina, Tennessee e Texas. In particolare in California, lo Stato più popoloso, i nuovi casi sono stati 9.740, di cui 5.898 nelle ultime 24 ore e 3.842 non registrati in precedenza su un periodo di 5 giorni.