India, maxi focolaio di Coronavirus dopo il matrimonio: sposo morto e 111 invitati contagiati

01 luglio 2020 a

Un maxi focolaio di Covid si è diffuso dopo un matrimonio: 111 persone si sono contagiate e lo sposo è morto il giorno dopo le nozze, anche se ancora non sono note le cause del decesso. Il rito è stato celebrato in India, a Bihar, secondo la ricostruzione dell'emittente locale Ndtv.

Le nozze erano state celebrate a metà giugno, con oltre 350 partecipanti, a dispetto delle norme che, in tutto il Paese, vietano per qualsiasi motivo le riunioni di più di 50 persone. Evidentemente uno degli invitati era positivo al Coronavirus e ha infettato le altre persone. Lo Stato indiano di Bihar, fino ad oggi, conta più di 9.500 casi di Coronavirus accertati e 60 vittime.