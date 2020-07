Lady Diana, il primo luglio il suo compleanno: oggi avrebbe festeggiato 59 anni. Rivelazione sul suo unico amore

01 luglio 2020 a

Amata come nessun altra. Lady Diana è nel cuore dei britannici. Principessa indimenticata per i sudditi di Sua Maestà la Regina, così come la data del suo compleanno che cade oggi: il primo luglio. Lady D avrebbe festeggiato 59 anni, in maniera riservata come piaceva a lei.

E certo lo avrebbe fatto con i due figli, Harry e William e quattro nipoti. La principessa del Galles è morta a 36 anni in un incidente d'auto (era il 1997) ed è una icona per il suo popolo, una donna ammirata in tutto il mondo. Continuano a far discutere i suoi amori. Quello col principe Carlo era diventato ormai solo un matrimonio di facciata.

Molti gli amori passeggeri collezionati prima di perdere la vita con Dodi Al-Fayed, figlio del magnate di Harrods Mohamed. L'amico maggiordomo e confidente personale, Paul Burrell, ha confernato che non fu lui il grande amore di Diana. Carlo non seppe mai conquistarla e Dodi sembrava solo una copertura. Era il 1995 e Diana ebbe un colpo di fulmine in ospedale con Hasnat Khan: chirurgo che la Principessa corteggiò..