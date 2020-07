Regina Elisabetta, telefonata con Donald Trump: "Usa e Gb usciranno più forti che mai"

01 luglio 2020 a

Il patto si rafforza. Con una telefonata. Stati Uniti e Regno Unito sono uniti da una «relazione speciale» ed usciranno da questo momento probante «più forti che mai». Lo hanno sottolineato il presidente Usa, Donald Trump, e la regina Elisabetta II nel corso di un colloquio telefonico, secondo quanto riferito dal portavoce della Casa Bianca, Judd Deere.

Il presidente e la regina hanno quindi evidenziato la necessità di una stretta collaborazione per sconfiggere il virus e di riaprire le economie globali. Trump ha quindi fatto gli auguri ad Elisabetta II per i suoi 94 anni «straordinari» e ha espresso le sue condoglianze al popolo britannico per le vittime del coronavirus.