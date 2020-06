Londra, donna dà calci a dei cigni: un uomo la redarguisce e viene spinto in acqua I Video

30 giugno 2020 a

a

a

Una ragazza dà un calcio a due cigni che cercano di accoppiarsi. Succede a Londra, al molo di Limehouse, a nord del Tamigi.

Un uomo interviene per riprendere la ragazza e un gruppo di giovani che si sono accalcati: l’accusa per la donna è di aver maltrattato i due animali mentre per i ragazzi di aver gettato in acqua della plastica. Così scoppia un diverbio e uno dei giovani coinvolti nella discussione spinge l’uomo in acqua per poi fuggire con il monopattino. La scena è stata ripresa in un video caricato sui social network, diventato immediatamente virale. Ora la polizia indaga.