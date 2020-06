Trump, richiesta di arresto. L'Iran lo accusa di omicidio e terrorismo

29 giugno 2020 a

Un mandato d'arresto nei confronti di Donald Trump. E' stato emesso dall'Iran che ha chiesto all'Interpol aiuto per poterlo attuare. Insieme a Trump l'Iran vorrebbe arrestare altre trenta persone, tutte ritenute responsabili del raid in cui fu ucciso il generale Qassem Soleimani a Baghdad. Lo ha fatto sapere il procuratore di Teheran, Ali Alqasimehr. Il presidente Trump ovviamente non rischia l'arresto, ma il passo dell'Iran pare destinato a far aumentare la tensione tra i due Paesi. Trump, ha detto Alqasimehr all'agenzia Irna, è accusato di "omicidio e terrorismo". Non ha tuttavia identificato chi siano le altre persone che vengono chiamate in causa.