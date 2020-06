Usa, appello di Beyoncé: "Andare tutti a votare. E' in gioco la vita"

29 giugno 2020 a

Andare a votare e mettere fine ad un sistema razzista che spesso ignora i diritti delle persone. E' l'appello della superstar della musica Beyoncé lanciato dal palco dei Bet Awards: "Dobbiamo votare come se le nostre vite dipendessero da questo - ha detto - perché è proprio così". Un messaggio che guarda alle presidenziali di novembre negli Usa ed è rivolto alla comunità afroamericana, mentre la cerimonia (trasmessa virtualmente per la pandemia) si è molto concentrata su temi come il razzismo sistemico e i diritti. Beyoncé ha sottolineato che votare nelle prossime elezioni è il modo per mettere fine "a un sistema razzista e diseguale" negli Stati Uniti, e ha dedicato il suo premio per l'impegno umanitario al movimento Black Lives Matter e ai suoi attivisti in tutto il Paese. A introdurla era stata la ex first lady Michelle Obama, che ha elogiato il suo impegno per la comunità nera.