Strage sul fiume, traghetto speronato: almeno 23 morti

Tragedia in Bangladesh. Scontro in un fiume tra un traghetto che trasportava 100 passeggeri e un altro mezzo. Sono stati già recuperati almeno 23 cadaveri. Continuano le ricerche di possibili sopravvissuti. E' stato il vicedirettore dei vigili del fuoco e della protezione civile a fare il punto sull'incidente e sui soccorsi. Non è ancora chiaro quante persone siano riuscite a mettersi in salvo nuotando e quante siano invece ancora disperse. Il traghetto Morning Bird stava viaggiando sul fiume Buriganga verso la capitale, Dacca, dal vicino distretto di Munshiganj, ed è stato colpito da un altro traghetto vicino a Shyambazar. Il secondo traghetto ha lasciato la scena dell'incidente.