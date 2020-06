Coronavirus Cina, undici nuovi casi: le autorità isolano mezzo milione di persone

28 giugno 2020 a

L'emergenza Coronavirus sembra non avere mai fine in Cina. Pechino ha deciso di blindare la contea di Axin. Le autorità, infatti, hanno stabilito di mettere in isolamento circa mezzo milione di persone dopo aver registrato nell'area circa 11 nuovi casi. Lo rendono noto i media cinesi. I funzionari della Sanità hanno dichiarato che la contea - a circa 150 chilometri da Pechino - sarà "completamente chiusa e controllata" e hanno avvertito che la situazione dei contagi resta "grave e complicata". Ancora una intera regione, dunque, che non potrà avere contatti con l'esterno. La Cina ha sempre utilizzato la massima severità nelle misure anti Covid.