Morto Milton Glaser, il designer che creò il logo "I love NY"

27 giugno 2020 a

a

a

E' morto proprio nel giorno in cui ha compiuto 91 anni, il designer Milton Glaser. Nato a New York, nel quartiere del Bronx, il 26 giugno 1929, Glaser balzò agli onori della cronaca nel 1977 per aver creato il logo "I love NY" con il cuore rosso fra le tre lettere, che in breve tempo diventò in'icona della Grande Mela e che comparve in milioni di gadget. Della creatività di Milton Glaser fu anche il celeberrimo poster di Bob Dylan con i capelli psichedelici. Poster, loghi, pubblicità e copertine di libri, tutto era funzionale al genio di Glaser, capace di interpretare lo spirito degli anni Sessanta con pochi semplici colori e forme lineari. Tra i suoi progetti c’erano il design di base della rivista New York, loghi pubblicitari, una notevole serie di tascabili di Shakespeare e molti poster di concerti di musica.

La moglie del designer, Shirley Glaser, ha riferito al New York Times che la causa del decesso sono stati un ictus e un’insufficienza renale.