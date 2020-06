Ecclestone e l'impegno civile di Hamilton: "Spesso i neri sono più razzisti dei bianchi"

26 giugno 2020 a

L'ex boss della Formula Uno, Bernie Ecclestone, non è tipo da frasi banali e anche stavolta farà senza dubbio discutere, "Spesso i neri sono più razzisti dei bianchi". Ecclestone lo ha affermato nel corso di un’intervista alla Cnn commentando l’impegno del campione del mondo della F1, Lewis Hamilton, a favore del movimento Black Lives Matter. "Lewis è una persona speciale - ha sottolineato l'ex boss -. È un pilota di grandissimo talento, ma è anche molto bravo a esporsi e fare discorsi nella campagna che sta facendo a favore delle persone di colore. È una cosa meravigliosa. Sta facendo un grande lavoro e le persone lo ascoltano", Sembra un colpo al cerchio e uno alla botte, in realtà Ecclestone non pare aver gradito l'uscita pubblica di Hamilton.