Usa, Biden in vantaggio in sei Stati chiave vinti da Trump nel 2016

25 giugno 2020

Joe Biden non solo continua a salire nei sondaggi nazionali, ma sta vedendo crescere il numero degli stati chiave, quelli che decideranno le sorti delle elezioni a novembre, il proprio vantaggio. Secondo un sondaggio New York Times-Siena College pubblicato oggi, giovedì 25 giugno 2020, il democratico ha almeno 6 punti di vantaggio in North Carolina, Arizona, Florida, Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, che nel 2016 Donald Trump conquistò garantendosi così la vittoria elettorale. Il vantaggio di Biden è addirittura a due cifre, l’11%, in Michigan - dove Trump vinse quattro anni fa per un pugno di voti - e Wisconsin, e del 10% in Pennsylvania. In North Carlina è del 9%, del 7% in Arizona e del 6% in Florida.