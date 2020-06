Uk, "Harry schiavo del sesso": le rivelazioni nell'anteprima del libro che racconta il principe e Meghan Markle. Il soprannome piccante

25 giugno 2020 a

Harry e Meghan. Ancora loro, i Sussex, al centro dell'attenzione. Questa volta con delle rivelazioni piccanti. "Harry schiavo del sesso e di conseguenza di Meghan". anticipa il settimanale Oggi che ha dato l’anteprima "Meghan and Harry - The real story", l’atteso libro di Lady Colin Campbell, 70 anni, nota per essere molto ben introdotta nei circoli reali a cominciare da quello britannico.

Il libro traccia un ritratto anche privato dei duchi del Sussex, rivelando Meghancome una arrivista, manipolatrice e addirittura sociopatica secondo l’opinione di uno psicologo, e di un Harry succube e "rimbambito dal sesso", non a caso, viene rivelato il suo soprannome di corte che sarebbe “Blow Jobs” che in inglese significa rapporto orale. Vedremo come la prenderà la Regina Elisabetta anche perché il libro, secondo le anticipazioni, rivela molte situazioni vissute dai Sussex in Inghilterra prima del divorzio dalla Royal family e il trasferimento prima in Canada e poi negli Usa.