Coronavirus, l'allarme Oms: "In Europa aumento dei casi per la prima volta da mesi"

25 giugno 2020 a

«La scorsa settimana, l’Europa ha visto un aumento dei casi settimanali per la prima volta da mesi». Così il direttore dell’Oms per la regione europea, Hans Kluge. «Trenta Paesi hanno visto aumenti di nuovi casi nelle ultime due settimane. In 11 di questi Paesi la trasmissione accelerata ha portato a un’impennata molto significativa che, se non controllata, spingerebbe di nuovo i sistemi sanitari europei al limite».

Oltre 2,5 milioni di casi di Coronavirus sono stati finora segnalati in Europa. La regione continua a riferire quasi 20.000 nuovi casi e oltre 700 decessi ogni giorno, ha reso noto il direttore dell’ Oms per la regione europea, Hans Kluge.