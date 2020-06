Stati Uniti, 27enne muore soffocato dopo l'arresto: dimissioni per tre agenti e capo polizia

25 giugno 2020 a

Un nuovo caso di soprusi e violenze sugli immigrati negli Stati Uniti. Accade in Arizona, a Tucson, dove il capo della polizia ha offerto le sue dimissioni dovute dopo la morte di Carlos Ingram-Lopez, 27 anni, ammanettato e messo a faccia in giù. Per la tragedia tre agenti sono dimessi

L'ufficio del medico legale non ha dato spiegazioni sulla modalità della morte, ma ha dichiarato che Ingram-Lopez è deceduto per arresto cardiaco improvviso, intossicato dalla cocaina e trattato fisicamente. Ingram-Lopez era una faccia in giù in una terra con una coperta sopra la testa quando ha smesso di respirare.

Il comandante Magnus ha offerto le sue dimissioni durante una conferenza stampa il giorno dopo in cui è stata resa pubblica la morte del 27enne, avvenuta il 21 aprile, riconoscendo che il dipartimento non è riuscito a rivelare la morte in modo tempestivo.