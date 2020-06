Uk, Meghan incinta del secondo figlio di Harry. Regina Elisabetta indispettita: rivelazioni dagli Usa

24 giugno 2020 a

Nuove rivelazioni, dai tabloid Usa, sconvolgono la Royal Family. Meghan Markle sarebbe infatti incinta del secondo figlio. La notizia rimbalza dal sito del settimanale Oggi. Dagli Stati Uniti il gossip sostengono che la duchessa di Sussex e il marito Harry d’Inghilterra stiamo cercando di fare di tutto per tenere il più nascosta possibile la seconda gravidanza di Meghan. Il motivo principale sarebbe quello di non far arrabbiare la rergina Elisabetta e il padre di Harry, il principe Carlo. Secondo i tabloid americani nelle più recenti uscite è pubbliche, Meghan Markle ha sempre nascosto con molta cura e attenzione le sue curve da mamma in attesa. Anche nei videomessaggi viene fatto notare come tutte le riprese siano sempre fisse sul volto, fino a poco sopra il seno.

Secondo i gossip Meghan Markle vorrebbe una femmina. Avrebbe così convinto lei il marito Harry d’Inghilterra ad allargare la famiglia con Archie che ha da poco festeggiato un anno.

E la Regina Elisabetta? Non sarebbe certo contenta. La sovrana deve essere, secondo i protocolli di corrte, la prima ad essere informata e questo non fa che aggravare le tensioni seguite al divorzio dei Sussex dalla famiglia reale.