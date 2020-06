Libero dopo 33 anni Carlos Lehder: con Escobar rivoluzionò il traffico di coca trasportandola sugli aerei

24 giugno 2020 a

Dopo 33 anni torna libero Carlos Enrique Lehder Rivas, il "cow boy della cocaina", primo socio in affari di Pablo Escobar con cui fondò il Cartello di Medellín. L'uomo degli aerei - fu lui a proporre a Escobar il trasporto della droga via cielo dalla Colombia agli Usa facendo tappa alle Bahamas per sfuggire ai radar americani - e che amava John Lennon e Adolf Hitler, fu estradato dopo mille peripezie negli Usa nel 1987.

Lehder è stato condannato a 115 anni di prigione ridotti poi a 55 quando decise di collaborare ed entrare nel Programma di protezione dei testimoni. Adesso, a 70 anni suonati, è arrivato a Berlino dove ha deciso di continuare a vivere sfruttando la nazionalità acquisita grazie al padre tedesco..