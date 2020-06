Adriana Volpe e Alessio Viola pronti per Ogni Mattina su Tv8, esordio lunedì 29 giugno

24 giugno 2020 a

Anche Tv8, il canale Sky in chiaro, scende in campo nella sfida mattutina dei programmi di infotainment in diretta: La new entry si chiama Ogni Mattina e andrà in onda dal 29 giugno dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, condotto da Adriana Volpe, volto popolarissimo della tv generalista, e da Alessio Viola, voce storica dell’informazione Sky.

Per il canale in chiaro di Sky, si tratta di una svolta editoriale notevole: è infatti la prima volta che il canale lancia una nuova produzione originale completamente in diretta nella fascia mattutina, coinvolgendo, oltre ai conduttori, una serie di volti di punta, tra cui Selvaggia Lucarelli, Daniele Piervincenzi, Aurora Ramazzotti e Giovanni Ciacci. Per Adriana Volpe, che negli ultimi anni il pubblico ha visto in tv soprattutto come concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip, è un ritorno alla tv del mattino dopo la lunga esperienza a I Fatti Vostri (dal 2009 al 2017) che ebbe un epilogo infelice (l’ormai celebre lite con Giancarlo Magalli). E non a caso della nuova esperienza, sottolinea soprattutto la libertà del rapporto con il nuovo editore: "Per me è una grande emozione e opportunità. Ho accettato questa sfida perché credo tantissimo nel progetto che ha una caratteristica: la libertà. Nelle reti Rai c’è una linea editoriale ben precisa che è quella governativa, per le reti Mediaset c’è anche lì una linea editoriale ben precisa. Questa è una rete dove non ci sono condizionamenti, qui c’è la libertà di poter fare informazione e intrattenimento nella maniera più vera e autentica", sottolinea.

Per Alessio Viola è la conferma da conduttore dopo una lunga carriera da anchorman di punta di SkyTg24 e dopo l’esordio generalista con Venti20. Ma il giornalista confessa comunque una certa emozione: "Sono pronto, ho quelle sensazioni di agitazione prima della prima perché il progetto è molto importante. C’è Ogni Mattina, c’è TG8 e TG8Sport, è un progetto che rafforza Tv8 e per quanto mi riguarda si sovrappone piacevolmente al mio progetto Venti20 che è stato il mio inizio con il canale ed è un programma che sta piacendo molto".