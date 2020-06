Terremoto in Messico, le vittime diventano 6. Il video in cui oscillano i palazzi

24 giugno 2020 a

Dopo il forte terremoto che ha colpito il Messico, una scossa di magnitudo 7.7, ricalcolata poi 7.5 dal servizio sismologico messicano, con epicentro nello stato di Oaxaca, numerosi video sono stati pubblicati sul web e sui social.

Si vedono palazzi che oscillano e diversi immagini di panico. Il bilancio - per ora - è di sei vittime mentre continuano a essere segnalate centinaia di altre scosse di diverse entità. Lascossa sismica arriva in un Pase già molto provato dall'emergenza Coronavirus: il Messico ha registrato solo nelle ultime 24 ore altri 4.577 casi di Covid 19, per un totale dall'inizio della pandemia di 185.122 (22.584 invece i morti).