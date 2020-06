Coronavirus in Giappone, 55 nuovi casi segnalati a Tokyo: il numero più elevato da maggio

24 giugno 2020 a

Coronavirus in Giappone. Tokyo ha segnalato 55 nuovi casi di Covid-19, E' il numero più elevato dall'inizio di maggio, ma i funzionari dicono che il salto non significa un immediato ritorno alle restrizioni commerciali.

Un funzionario del Dipartimento per le malattie infettive del governo metropolitano di Tokyo ha dichiarato che i test precedentemente limitati a quelli con sintomi o contatti stretti di pazienti confermati sono stati estesi al personale che fa lavori notturni. Gli esperti affermano che l'aumento potrebbe riflettere un trend rialzista complessivo e dovrebbe essere monitorato attentamente. Funzionari ed esperti concordano sul fatto che una campagna aggressiva di test sia fondamentale per riprendere l'attività sociale ed economica. Alla fine di maggio il Giappone ha concluso lo stato di emergenza per la pandemia, durato sette settimane. Il Paese ha avuto 18.024 casi e 963 morti finora.