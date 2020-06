Coronavirus, situazione drammatica in Texas: 5mila nuovi casi in un solo giorno

24 giugno 2020 a

Coronavirus, record di casi positivi in Texas in un giorno: 5mila. Cresce la paura. Il governatore repubblicano, Greg Abbott, ha dato la notizia e spiegato che la situazione è sempre più difficile al punto che il più grande ospedale pediatrico americano, il Texas Children's Hospital, ha dovuto iniziare a ospitare pazienti adulti per liberare posti letto a Houston. Abbott ha invitato tutti i cittadini a restare in casa. Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, ha spiegato ai legislatori di Washington che "le prossime due settimane saranno critiche" in Texas e in altri Stati che stanno cercando di ridurre un picco allarmante. Il tasso di infezione in Texas è raddoppiato da fine maggio a quasi il 9%. E lunedì, il Texas ha registrato un undicesimo giorno consecutivo di ricoveri record per Covid-19 con oltre 3.700.