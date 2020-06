Terremoto in Messico, primo bilancio: almeno quattro morti | Il video

24 giugno 2020 a

E' di almeno quattro morti il primo bilancio della forte scossa di terremoto che ha colpito il Messico il 23 giugno. Alle 10.29 (in Italia erano le 17.29) un sisma di magnitudo 7.5 (inizialmente considerato 7.7) ha sconvolto il Paese, in particolare lo stato di Oaxaca, Il primo bilancio è di 4 decessi, altrettanti feriti e notevoli danni a residenze private ma anche a edifici pubblici. La scossa è stata avvertita in almeno sei stati così come nella capitale Città del Messico. L'epicentro è stato localizzato vicino a La Crucita. Il terremoto principale è stato seguito da decine di repliche per fortuna di magnitudo molto minore.