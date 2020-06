Maradona balla e si abbassa i pantaloni: il video che preoccupa e fa discutere i fan

23 giugno 2020 a

Delusione, preoccupazione, anche amarezza. Quella che provano i fan di Diego Armando Maradona (59 anni) proprio nelle ore in cui si celebra la "mano de Dios" del Mondiale 1986. In queste ore è diventato virale un video (noi pubblichiamo quello del quotidiano spagnolo Marca) in cui l'icona argentina balla nella sua casa Vcon l'ex eronica Ojeda e, a un certo punto, si abbassa i pantaloni facendo vedere le natiche al familiare che sta riprendendo la scena con uno smartphone.

Una situazione che crea forte apprensione tra tutti i fan dell'ex fuoriclasse del Napoli e della nazionale argentina e anche rabbia per le condizioni in cui si trova Maradona, attuale allenatore del Gimnasia La Plata, che stenta a pronunciare bene le parole.