Platini: "Se sarà dimostrata la corruzione, va tolto il Mondiale al Qatar"

Se le accuse di corruzione verranno dimostrate, "al Qatar andrebbe revocata l’organizzazione dei Mondiali. Sarebbe responsabilità della Fifa". Lo ha dichiarato Michel Platini, ex presidente della Uefa, sulla controversa assegnazione del torneo 2022, attualmente oggetto di un’inchiesta. "Che cosa mi ha convinto a votare per il Qatar? Io", ha spiegato "Le Roi" in un’intervista a "Le Monde". "Sono per l’espansione, lo sviluppo del calcio. Volevo che il Mondiale fosse giocato in tutti i paesi del Golfo e non solo in Qatar. Volevo che si giocasse a Dubai, ad Abu Dhabi". Sulle controversie che accompagnano la prossima edizione del Mondiale, come la morte di molti lavoratori nei siti degli stadi, il francese ha aggiunto: "Quando voti, non sai che ci saranno morti nei cantieri. Io ho votato per un paese arabo perché avevano perso diverse volte. Meritavano di avere il Mondiale. Quando voti, fai una scelta, in base alle tue convinzioni".