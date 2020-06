Gb, tre morti e tre feriti a coltellate a Reading, vicino Londra. Arrestato l'aggressore. Il racconto dei testimoni

Julie Mary Marini 21 giugno 2020 a

Tre morti e tre feriti gravi, di cui due ricoverati in terapia intensiva. E' il drammatico bilancio di un accoltellamento in un parco di Reading, città di 200mila abitanti a circa settanta chilometri da Londra, in Gran Bretagna. L'attacco è avvenuto a Forbury Gardens. Un testimone ha raccontato che un uomo, poi arrestato, si avvicinava alle persone per colpirle casualmente. Inizialmente i media britannici hanno parlato di un possibile attacco terroristico, per poi precisare che al momento il caso non viene trattato come terrorismo e che comunque non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto il ragazzo ad agire. In ogni caso le indagini sono supportate anche dall'antiterrorismo.

L'assassino, un 25enne del posto, è stato arrestato dopo un placcaggio da parte di un agente di polizia che lo ha immobilizzato. Secondo i racconti dei testimoni, dopo una manifestazione, mentre la gente stava lasciando il parco, il giovane armato di coltello ha colpito tre persone, poi altrettante in un altro gruppo, poi altre ancora. Fino a quando non è stato immobilizzato. Le indagini sono in corso e le forze dell'ordine non escludono che siano coinvolte altri elementi. L'area è rimasta a lungo transennata e testimoni sostengono che la polizia abbia anche fatto irruzione all'interno di un edificio. Nelle vicinanze del parco in cui si è consumato l'assalto, si era svolta una protesta del movimento antirazzista Black Lives Matter, al momento però non sembrano esserci legami tra le due cose. Il primo ministro inglese, Boris Johnson ha twittato sulla vicenda: "Il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti dallo spaventoso incidente di Reading e i miei ringraziamenti ai servizi di emergenza presenti sul posto".