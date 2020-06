Esperti Usa: "Vaccino per morbillo potrebbe proteggere da Coronavirus"

20 giugno 2020 a

a

a

La somministrazione del vaccino Mmr ( morbillo, parotite, rosolia) potrebbe servire come misura preventiva per smorzare l’infiammazione settica associata all’infezione da Covid-19, secondo un team di esperti che riportano le loro osservazioni su mBio, rivista dell’American Society for Microbiology.

Coronavirus, in Brasile oltre un milione di contagi: è il secondo Paese nel mondo

Si tratta di ricercatori dell’Università statale della Louisiana e della Tulane University School of Medicine a New Orleans, che ricordano come la vaccinazione con Mmr in soggetti immunocompetenti non abbia controindicazioni e possa essere particolarmente efficace per gli operatori sanitari, facilmente esposti a Coronavirus. "I vaccini vivi attenuati sembrano avere alcuni benefici non specifici, oltre a garantire l’immunità al patogeno bersaglio - spiegano - Uno studio clinico in popolazioni ad alto rischio potrà fornire prove sull’opportunità di una misura preventiva a basso rischio per salvare vite umane durante la pandemia di Covid 19. Ma mentre stiamo conducendo le prove cliniche, non credo che farà male a nessuno la somministrazione di un vaccino che protegga da morbillo, parotite e rosolia con il potenziale ulteriore vantaggio di aiutare contro Covid 19".