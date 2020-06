Coronavirus, in Brasile oltre un milione di contagi: è il secondo Paese nel mondo

20 giugno 2020 a

Il Brasile è diventato il secondo paese dopo gli Stati Uniti a registrare più di un milione di casi di Coronavirus: 1.032.000. Mentre il numero dei morti è salito a 48.954. Considerando la scarsità dei test effettuati è possibile che i dati reali siano anche più alti di quelli certificati. Da settimane in Brasile c'è una escalation di contagi dopo che il leader Jair Bolsonario per mesi aveva sminuito la pandemia. Molto critica anche la situazione in tutta l'America Latina in questo momento il Continente maggiormente sotto stress dal virus. Situazione delicata anche a Pechino: nella capitale, dall'11 giugno, sono stati registrati 205 nuovi casi (+22 nelle ultime ventiquattro ore).