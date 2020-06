Stati Uniti, afroamericano ucciso con un colpo di pistola alla testa da una guardia privata

20 giugno 2020 a

Non c'è pace per gli Stati Uniti. Il Washington Post pubblica un video che mostra un afroamericano, padre di tre figli, che muore dopo uno scontro con una guardia privata presso un motel. La testata statunitense pubblica i filmati che mostrano l'agente, un ex poliziotto bianco, mentre spara un potente getto di spray al pepe sulla vittima, Carlos Carson, dall'interno del suo camioncino. A quel punto Carson lancia il suo caffè e lo carica, ma dopo pochi secondi la guardia privata, Christopher Straight, tira fuori la sua pistola e spara a Carson in testa. L'uomo cade a terra e muore sul colpo.