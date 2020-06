Coronavirus, nel mattatoio tedesco aumentano i positivi: ora sono 730. In quarantena 7mila persone

19 giugno 2020 a

Aumentano i casi postivi di Coronavirus nel mattatoio della città di Guetersloh, nel territorio del Nord Reno-Westfalia, in Germania. Il numero dei lavoratori risultati positivi al Covid 19 è salito a 730. Il focolaio è stato scoperto a inizio settimana quando sono stati registrati i primi 650 casi. Le autorità tedesche hanno messo preventivamente in quarantena circa 7mila persone. Hanno inoltre disposto la chiusura delle scuole e di tutti i centri ricreativi della zona. Hanno inoltre chiesto e ottenuto l'intervento dei militari per effettuare i tamponi a tappeto in tutta l'area. Misure che hanno ovviamente l'obiettivo di evitare una maggiore diffusione del virus.