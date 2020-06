Morto Carlos Ruiz Zafon. Con il successo di "L'ombra nel vento" i suoi libri tradotti in 36 lingue

19 giugno 2020 a

Morto Carlos Ruiz Zafón. Lo scrittore è spirato nella sua residenza a Los Angeles, dopo aver combattuto un tumore. Aveva 55 anni. Nato a Barcellona, vive diversi mesi all'anno a Los Angeles, in una casa a Malibù. Aveva raggiunto la notorietà internazionale con il suo romanzo "L'ombra del vento", vincitore di numerosi premi e selezionato nella lista fatta nel 2007 da 81 scrittori e critici latinoamericani e spagnoli con i migliori 100 libri in lingua spagnola degli ultimi 25 anni. I suoi libri sono stati tradotti in 36 lingue. Grande commozione sui social e sul web per la sua morte.