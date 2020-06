Uk, Principe Carlo, ancora paura: "Ho sempre i sintomi del Coronavirus"

18 giugno 2020 a

La paura per il Coronavirus da cui è guarito, è passata. O almeno sembra. Perché il Principe Carlo dice ancora di avere i sintomi del Covid-19.

L'erede al trono ha compiuto la sua prima visita ufficiale post lockdown al Royal Hospital di Gloucestershire e durante l'incontro con medici e infermieri, impegnati da mesi nella lotta al covid-19, ha svelato di non aver ancora superato a pieno il contagio.

A più di tre mesi di distanza dalla sua malattia, il principe non avrebbe ancora recuperato a pieno il gusto e l'olfatto. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Express.uk, il principe del Galles si trascina da mesi i postumi del contagio, avvenuto agli inizi dello scorso marzo, e che fece temere per la sua salute. Nonostante i medici lo avessero dichiarato guarito dal virus dopo sole due settimane di isolamento, il principe Carlo ha ammesso di non sentirsi ancora del tutto bene. Il suo Paese, la Gran Bretagna, è fra i più colpiti dall'emergenza.