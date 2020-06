Coronavirus, nuovo allarme in Germania: cento positivi in un grattacielo. Focolaio con settecento persone in quarantena

18 giugno 2020 a

In Germania un altro focolaio di Coronavirus dopo quello esploso nell'impianto di macellazione dell'azienda Toennies. Questa volta il Covid aggredisce Gottinga, nella Bassa Sassonia, città da circa 120mila abitanti. Sono almeno cento, infatti, le persone risultate positive in un grattacielo cittadino. Il complesso edilizio è stato immediatamente isolato dalle autorità. Sono finiti quindi in quarantena tutti i settecento residenti nell'edificio. La notizia è stata riportata dall'agenzia tedesca Dpa. Stando ai dati della Johns Hopkins University, in Germania i contagi sono complessivamente oltre 189mila. I morti, invece, sino ad ora sono stati 8.869. Alto, per fortuna, il numero delle guarigioni: più di 173mila