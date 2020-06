Muore Vera Lynn, cantante più amata durante la guerra. La Regina Elisabetta ha citato una delle sue canzoni

18 giugno 2020 a

Si è spenta a 103 anni Vera Lynn, la cantante più amata dai britannici durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando con le sue canzoni e la sua voce contribuì a mantenere alto il morale dei milioni di soldati impegnati al fronte.

«La famiglia è profondamente rattristata nell’annunciare la scomparsa all’età di 103 anni di una delle artiste più amate in Gran Bretagna», è stato annunciato in un comunicato. Vera Lynn, che viveva a Ditchling, East Sussex, si è spenta «circondata dai membri della sua famiglia».

Settimane fa, in vista del 75esimo anniversario del VE Day, la vittoria degli Alleati in Europa, Vera Lynn rilasciò una dichiarazione per ricordare «i ragazzi coraggiosi e quello che sacrificarono per noi».

La regina Elisabetta, nel discorso alla nazione trasmesso all’inizio del lockdown nel Regno Unito, fece esplicito riferimento ad una delle canzoni più amate della cantante, quando pronunciò la frase «we will meet again», ci incontreremo di nuovo.