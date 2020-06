ThyssenKrupp, semilibertà per manager tedeschi condannati: il rogo costò la vita a sette operai

17 giugno 2020 a

Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager tedeschi condannati per il rogo alla Thyssen di Torino costato la vita a sette operai nel dicembre 2007, hanno ottenuto l’ammissione al lavoro esterno, che significa che sono detenuti in un penitenziario ma possono lasciarlo la mattina per andare a lavorare e devono tornare la sera.

La notizia è arrivata oggi alla procura generale di Torino. A quanto si apprende la concessione è subordinata a tre condizioni: l’assenza di recidiva, l’assenza di pericolo di fuga e assenza di pericolo di reiterazione del reato.