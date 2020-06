Allarme Coronavirus in Germania, focolaio con oltre 650 casi in un mattatoio

17 giugno 2020 a

In Germania paura Coronavirus in un mattatoio nel Nord Reno-Vestfalia dove è esploso un vero e proprio focolaio. Sono addirittura 657 i lavoratori risultati positivi al virus sui 983 che sono stati sottoposti al test. Si tratta dell'impianto Toennies di Rheda-Wiedenbrueck che si occupa del confezionamento di carni ed è gestito dal gruppo Toennies. Negli ultimi giorni sono stati diversi i focolai nei mattatoi tedeschi. Il governo ha imposto regole di sicurezza più rigorose per tutta l'industria e vietato la pratica dell'uso dei subappaltatori. Toennies Group ha riferito che il macello è il suo sito più grande e impiega oltre 6.000 dipendent