Allarme a New York: fiamme nell'Empire State Building

Pietro Paolo Savini 17 giugno 2020

Allarme a New York. La notizia arriva quando in Italia sono le 19.04 del 17 giugno 2020. Un incendio si è sprigionato all'interno dell'Empire State Building.

Sul posto stanno giungendo numerosi mezzi dei vigili del fuoco anche da fuori Manhattan. Nel frattempo il grattacielo è completamente evacuato e una folla di curiosi è stata fatta allontanare dalle strade più vicine. Davanti all'ingresso dell'Empire State Building in questo momento ci sono una decina di mezzi dei pompieri accodati uno dietro l'altro.

Dalle prime informazioni sembra che le fiamme si siano sprigionate nell'atrio, ma non se ne conosco le cause. La polizia sta allontanando le persone dall'intero quartiere.

Su Twitter stanno comparendo alcuni filmati che ritraggono l'intervento dei pompieri. Rainews, alle ore 19.53, riferisce che il fuoco avrebbe interessato alcuni pannelli in legno. Le fiamme sarebbero state già domate.

La notizia, intanto, sta facendo il giro del mondo. L'Empire State Building, d'altronde è uno dei simboli della Grande Mela. Come ricorda anche Wikipedia

è "un grattacielo in stile art déco della città di New York, situato nel quartiere Midtown del distretto di Manhattan, all'angolo tra la Fifth Avenue e la West 34th Street. Divenuto uno dei maggiori simboli della città, con i suoi 443 metri di altezza, è stato il grattacielo più alto del mondo fra il 1931 e il 1973, quando fu superato dalle Torri Gemelle del World Trade Center. Riassunse il primato cittadino dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, e tornò al secondo posto nel 2014, con l'inaugurazione del One World Trade Center. Dal 1981 risulta iscritto al National Historic Landmark Program come monumento nazionale."

Nell'immaginario collettivo è legato al film King Kong. Nel corso degli anni è stato teatro di numerosi episodi di cronaca. Nel 1945 l'edificio venne colpito accidentalmente da un velivolo. Nel pomeriggio del 19 gennaio 2000 un altro incidente rischiò di trasformarsi in dramma, quando una cabina di uno dei numerosi ascensori precipitò per quaranta piani con dentro Shameka Peterson e Joe Masoraca, due impiegati di un ufficio al quarantaquattresimo piano del grattacielo. I due superstiti rimasero illesi nonostante la caduta libera della cabina di oltre centocinquanta metri, arrestata soltanto all'ultimo istante dal sistema frenante dell'impianto. L'Empire State Building - ricorda sempre Wikipedia - è stato anche teatro di due sparatorie. La prima ha avuto luogo il 23 febbraio 1997 sulla terrazza dell'ottantaseiesimo quando Abu Kamal, un ex insegnante di 69 anni di origine palestinese, armato di una pistola ha ucciso una persona e ne ha ferite altre sei prima di suicidarsi. Un secondo episodio analogo è avvenuto il 24 agosto 2012 lungo il marciapiede della Fifth Avenue di fronte all'edificio, dove il cinquantanovenne Jeffrey T. Johnson ha ucciso a colpi di pistola un ex collega del posto di lavoro da lui perso nel 2011. L'omicida è stato poi ucciso con sedici colpi da alcuni poliziotti accorsi sul luogo, dopo aver manifestato la volontà di continuare a sparare.

Celebre il fatto che sia dotato di un possente pennone terminale che doveva servire come punto di ancoraggio dei dirigibili. Ma quando ci si accorse che i dirigibili attraccati sul grattaciello oscillavano pericolosamente sopra New York in balìa del vento il pennone fu trasformato in antenna con parafulmine. Il parafulmine, ogni anno, è colpito di media da 500 saette.