Coronavirus, record di casi positivi in Florida subito dopo la ripartenza dell'economia

16 giugno 2020 a

a

a

Drammatico record di nuovi casi di Coronavirus in Florida. Dati da brividi che arrivano subito dopo che lo Stato ha deciso di riavviare l'economia. Stando alle cifre fornite dal Dipartimento di sanità, i nuovi contagi sono stati 2.783, un numero che supera il record di 2.581 casi registrati venerdì 12 giugno. I numeri, in entrambi i giorni, sono quasi il doppio del massimo di 1.601 di metà maggio. La Florida ha anche riportato 55 morti in più per un totale di 2.993 vittime. Il governatore Ron DeSantis, la scorsa settimana ha affermato che la tendenza al rialzo nei casi confermati è principalmente il riflesso di ulteriori test condotti in combinazione con picchi in alcune comunità agricole. Ma il numero di test eseguiti giornalmente ha raggiunto il massimo tre settimane fa e la percentuale di test positivi è ora superiore al 6%, più del doppio del tasso del 2,3% a fine maggio.