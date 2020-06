Coronavirus, nel mondo oltre otto milioni di casi. I morti sono più di 437mila (16 giugno)

16 giugno 2020 a

Ormai sono più di otto milioni i casi ufficiali di Coronavirus nel mondo. Secondo il dato pubblicato alle ore 13 del 16 giugno dalla Johns Hopkins University, infatti, i positivi sono 8.052.090. Aumenta, purtroppo, anche il numero dei morti: sono oltre 437mila (437.283). Per fortuna anche le guarigioni risultano in crescita: stando al portale sono ormai quasi quattro milioni. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con più di due milioni e 100 mila casi, oltre 116mila i decessi. Per numero di morti la seconda nazione è il Brasile (quasi 44mila), poi la Gran Bretagna (41mila) e di seguito l'Italia (34mila).