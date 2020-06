Coronavirus, Pechino in allarme. Situazione preoccupante in America Latine e Asia meridionale

16 giugno 2020 a

Mentre il Coronavirus nei Paesi dell'Europa, tra cui l’Italia, sembra sotto controllo, in altre zone del pianeta si sta scatenando, principalmente in America Latina, mentre è sul punto di esplodere in Asia meridionale con conseguenze difficilmente immaginabili. Si fa inoltre nuovamente preoccupante la situazione a Pechino, dopo che nella capitale cinese - finora risparmiata dall’epidemia - si è registrato un nuovo importante focolaio e dove poche ore fa la situazione è stata dichiarata «estremamente grave» da un portavoce dell’amministrazione locale, dopo che altri 27 contagi si sono andati ad aggiungere a quelli diagnosticati negli ultimi cinque giorni, portando il totale a 106. Pechino, ha detto il rappresentante del sindaco della megalopoli, Xu Hejian, è adesso impegnata «in una corsa contro la morte».

I dati ufficiali della malattia sono certamente di molto inferiori alla situazione reale, soprattutto in quei paesi in cui il sistema sanitario è più debole, e che hanno grosse difficoltà a intercettare la totalità dei casi. In questa situazione versano l’intera America Latina e i Caraibi, dove i decessi hanno da poche ore superato la soglia complessiva degli 80mila, di cui quasi 44mila nel solo Brasile, che fa registrare 888.271 contagi sugli 1,7 milioni dell’intero continente. Si tratta di numeri di per sé apocalittici, ma che secondo diversi scienziati locali indipendenti andrebbero moltiplicati dalle 11 alle 15 volte. Restando ai dati forniti dal ministero della Salute di Brasilia, ieri altri 627 decessi si sono registrati nelle 24 ore, portando il totale a 43.959, ovvero il bilancio più pesante al mondo alle spalle degli Stati Uniti. In Cile, paese che al momento registra 179.436 casi e 3.362 decessi, lo «stato eccezionale di sospensione dei diritti costituzionali per catastrofe» è stato prolungato di tre mesi nel tentativo di arginare i contagi.

Se l’America Latina rappresenta al momento il focolaio conclamato dell’epidemia sul pianeta, è nell’Asia del Sud che potrebbe scoppiare, entro breve, una «bomba biologica» di proporzioni addirittura maggiori. Tra i paesi la cui situazione risulta maggiormente precaria figura l’India, dove le malattie dei monsoni quasi certamente andranno a breve a sommarsi a quelle dell’attuale crisi sanitaria che di per sé fa contare ben 343.091 contagi accertati (il quarto quantitativo dopo Usa, Brasile e Russia) e 9.900 decessi. Anche in India è molto probabile che i numeri ufficiali non forniscano che una minima parte del problema, che ha già messo alle strette il sistema sanitario, ormai a corto di letti d’ospedale e personale infermieristico a causa della virulenza dell’epidemia di Coronavirus, e che ora dovrà affrontare anche la consueta media annuale di mezzo milioni di infezioni causate dalle patologie portate dalle piogge, come la dengue e la malaria, durante il grande monsone che colpisce il paese dell’Asia meridionale a giugno a settembre. Situazione diametralmente opposta negli Stati Uniti, dove anche l’ultimo bollettino ha confermato il trend in calo dell’epidemia. Dopo i 382 decessi di domenica, ieri si sono infatti registrati «solo» 385 morti: un dato certamente drammatico, ma decisamente minore di quanto si era visto nelle scorse settimane e in assoluto tra i meno pesanti dalla fine di marzo. Il totale dei morti è salito a 116.127 mentre i contagi sono 2,11 milioni.