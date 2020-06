Effetto George Floyd sulle elezioni Usa: Joe Biden in vantaggio di 14 punti su Donald Trump

Sul secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca pesano come macigni l'uccisione di George Floyd da parte di Derek Chauvin, agente della polizia di Minneapolis, e le proteste a livello mondiale scatenate dalla morte del 46enne di colore. Secondo l'ultimo sondaggio della Cnn, il gradimento del presidente degli Stati Uniti è precipitato e il rivale democratico Joe Biden risulta in vantaggio di 14 punti percentuali, con Trump fermo al 41% e l'ex vicepresidente dell'era Obama che taglia il traguardo del 55% dei consensi. "I sondaggi della Cnn sono falsi come le loro notizie", si è difeso Trump, sottolineando che, anche durante la scorsa campagna elettorale i media davano per vincitrice la rivale Hillary Clinton, che ha poi perso le elezioni.