Coronavirus, piazzole per senzatetto a San Francisco: accampamenti per "dormire sicuri"

Anche a San Francisco, come in tante altre città degli Stati Uniti, sono stati autorizzati gli accampamenti per i senzatetto con distanziamento sociale all'aria aperta come misura di prevenzione contro il Coronavirus (il bollettino degli Usa, clicca qui) che sta mietendo tante vittime.

Linee bianche sull'asfalto per delimitare le piazzole in cui possono dormire e così nel grande spiazzo davanti al Municipio è stato allestito un "villaggio per dormire sicuri". L'area è recintata, monitorata tutto il giorno e offre pasti, docce, acqua pulita e raccolta dei rifiuti. In città ci sono circa 8000 homeless. Presto aprirà anche un'altra area nella città statunitense.