Aereo precipita in Pakistan, era in fase di atterraggio. A bordo un centinaio di persone. Il video

Disastro in Pakistan. Un aereo della Pakistan International Airlines (Pia) in volo da Lahore è precipitato nei pressi dell'aeroporto di Karachi con a bordo più di 90 persone. Il volo A320 era diretto a Karachi, in Pakistan, ed è precipitato pochi minuti prima dell'atterraggio nell'aerea residenziale Jinnah Ground. Alcuni filmati sui social mostrano colonne di fumo levarsi dal luogo dello schianto. Diverse abitazioni sarebbero state colpite dallo schianto.

