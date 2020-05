Coronavirus, si fotografa su una spiaggia delle Hawaii e pubblica online: lo segnalano e viene arrestato

Un turista di New York ha pubblicato su Instagram una fotografia che lo ritrae su una spiaggia ed è stato arrestato per aver violato la quarantena dei viaggiatori imposta dalle Hawaii. Secondo le autorità dello Stato, il 23enne Tarique Peters è arrivato lunedì a Honolulu. Le persone che hanno visto i suoi post sui social media lo hanno segnalato alle autorità, quindi il giovane è stato arrestato venerdì. Le Hawaii hanno imposto una quarantena di 14 giorni ai viaggiatori che arrivavano alle isole nel tentativo di frenare la diffusione del Coronavirus. Le autorità locali stanno applicando sanzioni nei confronti dei viaggiatori che non rispettano quelle misure.

