Coronavirus in Brasile, quasi 10mila morti e R0 più alto del mondo. Ma Bolsonaro vuole fare la grigliata

In Brasile sono stati registrati 751 morti in 24 ore a causa del Coronavirus, si tratta della cifra più alta dallo scoppio della pandemia. Lo riferisce il quotidiano O'Globo specificando che il numero di contagi è quasi triplicato nelle ultime due settimane, portando il totale a oltre 145mila, mentre il totale dei decessi è di 9.897. Inoltre la rivista Lancet stima che il noto indice di contagio R0 in Brasile sia il più alto del mondo con 2,81. In tutto ciò il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha fatto sapere che sta organizzando un churrasco, la tipica grigliata di carne brasiliana, a casa sua per la festa della mamma, con almeno 30 invitati. "E’ reato?" ha provato a ironizzare per poi annullare tutto dopo le polemiche sui media.

