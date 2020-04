Coronavirus negli Usa, folla a un funerale del rabbino ortodosso: De Blasio manda la polizia

Il sindaco di New York contro i residenti di Williamsburg a Brooklyn: martedì c'era una folla di persone per il funerale di un rabbino, Chaim Mertz, morto per Coronavirus. Così Bill De Blasio ha supervisionato personalmente la dispersione di tutta le gente presente alla cerimonia. Il primo cittadino della Grande Mela ha poi rincarato la dose su Twitter avvertendo "la comunità ebraica e tutte le comunità" che qualsiasi violazione delle linee guida sul distanziamento sociale in atto per fermare la diffusione del virus potrebbe portare all'arresto. "È accaduto qualcosa di assolutamente inaccettabile a Williamsburg: un grande raduno funebre nel mezzo di questa pandemia", ha detto il sindaco in un post . “Quando ho sentito, ci sono andato anch'io per assicurarmi che la folla fosse dispersa. E ciò che ho visto non sarà tollerato finché combatteremo il Coronavirus".

