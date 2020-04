Florida, sfondano la porta per rubare, ma il padrone di casa li accoglie a colpi di pistola Guarda il Video

Le immagini arrivano dalla Florida. Tre persone sfondano una porta ed entrano in una abitazione di Neptune Beach. Probabilmente la loro intenzione è quella di rubare. Ma all'interno trovano il proprietario che sentendosi in pericolo tira fuori una pistola e spara numerosi colpi. Le telecamere di sicurezza riprendono i tre prima quando forzano l'ingresso, poi quando fuggono. "Il proprietario di casa si rende conto di avere il diritto di proteggersi, estrae la pistola e inizia a sparare", ha detto Jefferson, già detective dello sceriffo di Jacksonville. "È ben giustificato per farlo". La polizia ha riferito che uno dei tre è stato colpito al petto e ricoverato in ospedale, gli altri due sono ancora ricercati. Nessuna accusa all'uomo che ha sparato. Clicca qui per vedere il video.