Coronavirus negli Usa, a Philadelphia sulla statua di Rocky appare una mascherina

In piena emergenza Coronavirus, a Philadelphia sulla statua di Rocky è comparsa un mascherina. La statua è situata proprio accanto al Philadelphia Museum of Art e alla sua scalinata resa immortale dal film ormai diventato un culto. Il riconoscimento artistico è quasi come un supereroe che veglia sulla città. E la mascherina messa al Rocky Balboa formato statua per alcuni è un segno di forza e sostegno a tutta la città. Negli Usa la situazione legata al virus si è complicata con il passare delle settimane e in questo proprio gli Stati Uniti sono il paese al mondo con più contagi e morti (clicca qui).