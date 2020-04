Coronavirus negli Usa, Trump ferma i contributi all'Oms: "Ha insabbiato notizie". Oltre 26mila morti

Donald Trump sospende i finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il presidente Usa lo annuncia criticando duramente l'Oms che ha "fallito nell'ottenere tempestive informazioni sul Coronavirus". Gli Stati Uniti, che annualmente versano fra i 400 e i 500 milioni di dollari, accusano l'Oms di "cattiva gestione e insabbiamento" della crisi, reclamando che venga inchiodata alle sue responsabilità. Nel frattempo i morti per Coronavirus negli Usa sono diventati 26mila (di cui 10.834 solo a New York). "Sì, penso che si possa dire che il peggio sia passato", ha detto il governatore Andrew Cuomo, annunciando un'alleanza con altri sei governatori nella regione per cercare di capire come togliere le restrizioni. "Se si fa nel modo sbagliato, può ritorcersi contro di noi. Stiamo vedendo che cosa accade in altri posti nel mondo", ha detto Cuomo.