"L'Europa batta un colpo all'altezza della sfida altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sé, ma impiegheremo il triplo, il quadruplo, il quintuplo delle risorse per uscire da questa crisi e non avremo garanzia che lo faremo nel modo migliore, più efficace e tempestivo". E' stato chiaro e inequivocabile il monito che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato all'Unione europea attraverso un'intervista televisiva alla Bild, uno canali tedeschi più seguiti.

Il premier è stato netto, parlando nell'occasione al resto dell'Unione europea: "O tutti ci riveliamo all’altezza del nostro compito oppure il tribunale della storia ci giudicherà e ricordiamo che qui non stiamo scrivendo una pagina di economia, qui sono in gioco tanti valori europei come i valori della dignità dell’uomo e della persona. Tutelare la salute e la dignità dell’uomo costa, potremmo anche decidere di non farlo e dare spazio all’economia ma noi non siamo cresciuti con questi valori".

Conte, rivolgendosi ai cittadini tedeschi, ha ribadito anche la necessità di emettere gli Eurobond, che tanto dividono i partner europei: "L’Europa non potrà avere una ripresa immediata se perderà nello spazio globale di mercato competitività e per non perdere competitività abbiamo bisogno di Eurobond. Noi competiamo con Cina, Stati Uniti, vedete le reazioni che hanno messo in campo queste economie. Negli Stati parlano di una manovra del 13% circa rispetto al Pil, altrettanto sta facendo la Cina. Se l’Europa non reagisce adeguatamente rimane indietro e le nostre industrie perderanno competitività a livello globale. Una buona medicina deve arrivare in tempo. Altrimenti dovremo dire che la medicina è ottima, la terapia è buonissima, finalmente concordata ma purtroppo il paziente è morto", E poi, per l'ennesima volta, la rassicurazione: "Il debito italiano ce lo paghiamo noi e ce lo siamo sempre pagati, l’Italia i compiti a casa li sa fare: abbiamo i conti in regola, abbiamo fondamenti economici solidi, l’Italia non approfitta di questa crisi, l’Italia è il paese che in questo momento sta realizzando riforme strutturali più solide e più serie".