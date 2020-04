Coronavirus, 22 morti e 1.000 positivi tra i dipendenti della metropolitana di New York

Ci sono almeno 22 morti tra i dipendenti della metro di New York. A rendere noto il tragico bilancio sono state le autorità cittadine della Grande Mela. Su 74mila dipendenti della famosa subway newyorchese oltre 1.000 sono risultati positivi al Coronavirus. Nel complesso sono più 1.200 i morti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti, per un totale di 9.643 secondo la Johns Hopkins University. Sono invece 337.620 le persone contagiate dal virus negli Usa. Si prospetta comunque la settimana più difficile per Donald Trump che però cerca sempre di dare messaggi positivi. «Se tutto va bene in un futuro non troppo distante saremo orgogliosi del lavoro che noi tutti abbiamo fatto» ha detto il presidente statunitense. La situazione nel mondo: clicca qui.